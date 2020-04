"Pomóżmy tym, którzy pomagają". Szczecinianie masowo przyłączają się do akcji

Każdego dnia na grupie koordynatorzy podają informacje o zapotrzebowaniu personelu medycznego, a osoby lub firmy, które są w stanie pomóc zgłaszają się do nich.

- Stale potrzeba maseczek ochronnych, przyłbic, kombinezonów czy środków do dezynfekcji - informuje Dominika Jackowski, radna miasta oraz koordynatorka grupy. - Zbieramy też długopisy, gdyż te są w szpitalach używane jednorazowo. Do tego szukamy sponsora na zakup folii do druku przyłbic dla personelu medycznego. Koszt jednej przyłbicy to ok. 70 gr. W ostatnim czasie odnotowaliśmy też zapotrzebowanie na gumowe kalosze dla lekarzy, które nadają się do dezynfekcji.