GastroDlaLekarzy. Szczecińskie restauracje wspierają ratowników i lekarzy w pracy

#GastroDlaLekarzy,#posiłekdlalekarza czy #gastropomaga to hashtagi, pod którymi restauratorzy z całej Polski jednoczą się w mediach społecznościowych, by w prawdziwym świecie pomóc, tym którzy działają na pierwszym froncie walki z koronawirusem. Inicjatywę poparły już pierwsze lokale ze Szczecina.

W poniedziałek po południu przedstawiciele Restauracji Radecki dostarczyli pizzę ratownikom medycznym, lekarzom i pielęgniarkom Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

- To bardzo sympatyczny gest, w tym pracowitym i trudnym okresie dla zespołów ratownictwa medycznego - mówi Paulina Targaszewska, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Miło, że inni doceniają ciężką pracę ratowników medycznych, lekarzy i pielęgniarek. Jednocześnie bardzo prosimy wszystkich, którzy mogą o zostanie w domach, rozwagę i stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego - to będzie dla naszych zespołów największa pomoc.