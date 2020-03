Akcja #GastroDlaLekarzy w Szczecinie! Kolejni restauratorzy wspierają naszych medyków!

Kolejny sposób, by ograniczyć marnowanie jedzenia. Jest specjalna apka

Szczecin dołączył do grona miast, w którym funkcjonuje aplikacja Too Good To Go. Dzięki niej na całym świecie uratowano przed wyrzuceniem blisko 33 miliony posiłków. Wśród miejsc, które dołączyły do walki z marnowaniem żywności znalazło się już ponad 50 szczecińskich lokali.