zarażamydobrem. Akademia Sztuki szyje przyłbice dla szpitala przy ul. Arkońskiej w Szczecinie

Centrum Przemysłów Kreatywnych Akademii Sztuki w Szczecinie to nowoczesne laboratoria, na co dzień służące studentom uczelni artystycznej. W tym trudnym czasie laboranci i studenci postanowili włączyć się do ogólnopolskiej akcji pomocy ośrodkom medycznym. Z wykorzystaniem dostępnego sprzętu (drukarki 3D) oraz materiałów, CPK ruszyło z produkcją przyłbic dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. Produkcja idzie pełną parą, oczywiście z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i we ścisłej współpracy z personelem medycznym.