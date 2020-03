Szczecinianki szyją maseczki dla lekarzy, służby zdrowia i mieszkańców. Wielka aktywizacja na Facebooku

- Pomoc wciąż jednak jest potrzebna - podkreśla Pani Ela. - Każda para rąk, każda belka materiału i każdy metr gumki nam się przyda. Szyjcie maseczki w domach w swoich pracowniach. Pamiętajcie tylko, że maski muszą być wykonane z materiału, który może być prany w 90 st. C. I przynoście je do nas. W razie co, na tę chwilę mamy nawet dwie maszyny do szycia do wypożyczenia. Dzwońcie, piszcie, przychodźcie i pytajcie.