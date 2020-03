Akcja #NieKłamMedyka. Ratownicy trafiają do kwarantanny przez nieodpowiedzialność pacjentów

Ratownicy medyczni, lekarze, apelują do wszystkich, aby w kontekście obecnej sytuacji epidemiologicznej nie zatajać informacji na temat swojego zdrowia. Użytkownicy portali społecznościowych we wpisach opatrzonych hasztagiem #NieKłamMedyka apelują do wszystkich, by nie ukrywali przed służbami medycznymi, że mogli zostać narażeni na kontakt z koronawirusem.