Pierwszy dzień nowych obostrzeń. Jak wygląda Szczecin? Zobacz zdjęcia

Nowe obostrzenia

Od 1 kwietnia br. do odwołania każda osoba do 18. roku życia wyjdzie z domu tylko z dorosłym opiekunem, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł.

Oprócz tego zmienione zostają zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych, a także zawieszona zostaje działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuaży.

Zgodnie z nowymi zasadami, do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego będą mogły wejść maksymalnie 3 osoby do jednej kasy. Podobne obostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków.