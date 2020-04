Wizyty w przychodni, badania... Na pytania Internautów odpowiada przedstawicielka NFZ

Koronawirus a zmiany w służbie zdrowia. Pytania Internautów. Cz. VIII

Jeśli macie jakieś pytania związane z opieką zdrowotną, prześlijcie je na adres: bogna.skarul@polskapress.pl.

Chciałabym się dowiedzieć czy istnieje przypuszczalnie możliwość i prawdopodobieństwo, żeby umówione w przychodniach wizyty już około 6 maja się odbyły? Mam wtedy wizytę u endokrynologa, jednak w przychodni nikt nic nie wie. Potrzebuję tej informacji jak najszybciej ze względu na pracę.

To lekarz decyduje, czy wizyta się odbędzie, szczególnie wtedy, gdy jest to tzw. wizyta pierwszorazowa, czyli pierwsza w danej poradni. Przed wyznaczonym dniem wizyty powinna Pani otrzymać z poradni informację, czy wizyta dojdzie do skutku. Jeśli jest Pani już objęta opieką specjalistyczną, lekarz ma dostęp do Pani dokumentacji medycznej. Na tej podstawie, a także rozmowy telefonicznej, ocenia stan Pani zdrowia i decyduje, czy porada telefoniczna okaże się wystarczająca, czy też ma Pani przyjść do gabinetu.