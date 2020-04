Pierwszy dzień w Szczecinie po otwarciu parków, Jasnych Błoni i bulwarów. Zobacz zdjęcia!

Wyłączone z eksploatacji pozostają miejsca do grillowania, biwakowania, paleniska oraz wiaty. Nie należy w lesie palić jakiegokolwiek ognia, tym bardziej, że panuje susza. Dotyczy to również palenia papierosów.

- Prosimy o zachowanie porządku i niepozostawianie po sobie odpadów. To, co przynosimy do lasu, zabierzmy ze sobą - apeluje Andrzej Kus, rzecznik prasowy miasta do spraw komunalnych i ochrony środowiska.