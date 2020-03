Projektantka ze Szczecina uczy, jak szyć, prać i właściwie używać maseczki ochronne. Zobacz wideo

Po publikacji materiału do projektantki zaczęły zgłaszać się osoby, które uszyły maseczki i chciałyby je komuś przekazać. Tak powstała inicjatywa #oddammaseczki #przyjmemaseczki, która ma pomóc w dystrybucji maseczek do osób najbardziej potrzebujących.

- Zapraszam do masowego udostępniania tej akcji, bo jak widać problemy z dostępnością i dystrybucją są dość poważne - mówi projektantka. - Zapraszam firmy, które mogą charytatywnie uszyć maseczki i miejsca użyteczności publicznej do udostępniania akcji i korzystania z hashtagów. Jeśli ktoś może uszyć jakąkolwiek ilość, nawet ręcznie, a nie wie jak to zrobić, to na moim kanale jest tutorial. Wykroje można pobrać za darmo.