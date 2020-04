Dentysta, szczepienia... Koronawirus a zmiany w służbie zdrowia cz. II. Odpowiedzi na pytania Internautów

•Co ze szczepieniami dzieci?

- Witam serdecznie. 23 marca urodziłam syna. Na wypisie ze szpitala mam wytyczne. Co ze szczepieniami? Jak się dostać teraz do okulisty z dzieckiem? Jak zbadać bioderka dziecku? Mało tego dostałam jeszcze skierowanie z dzieckiem do chirurga z dopiskiem pilne. Jak to wszystko teraz działa?

- Gratulujemy i życzymy dużo zdrowia, mamie, synkowi i wszystkim domownikom! Przede wszystkim powinna się Pani skontaktować ze swoim lekarzem rodzinnym. Numery telefonów do poradni podstawowej opieki zdrowotnej znajdują się na stronie internetowej ZOW NFZ www.nfz-szczecin.pl w zakładce Gdzie się leczyć. Lekarz udzieli teleporady, poinformuje Panią co do szczepień. Jeśli potrzebna będzie wizyta w przychodni, wyznaczy jej konkretny termin.