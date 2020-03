Szpital przy Arkońskiej ma punkt przyjęć dla osób z podejrzeniem koronawirusa

Punkt Przyjęć pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirsem w Szczecinie

Punkt Przyjęć pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirsem znajduje się teraz na parterze budynku L (na co dzień działa tu Punkt Przyjęć Planowych).

Jest to największy i najwyższy budynek w szpitalu. W Punkcie Przyjęć pacjenci będą kwalifikowani do badania i w kierowani do sali selekcyjnej przed badaniem, gabinetu lekarskiego, sali oczekiwania na wynik oraz sali oczekiwania na transport.

W jednym budynku znajduje się także oddział internistyczny oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.