UWAGA! Duże zagrożenie pożarowe w lasach

Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego jest w niemal wszystkich lasach. Niewielka ilość śniegu, przesuszona po zimie ściółka leśna oraz przedłużający się brak opadów zwiększają ryzyko pożarów. Podobna sytuacja ma miejsce na polach, gdzie za chwilę rozpocznie się okres siewu.

- Zła sytuacja na zachodniopomorskich polach to nie tylko efekt ciepłej w tym roku zimy. Na przestrzeni ostatnich lat mamy do czynienia z suchymi miesiącami letnimi i z ogólnie mniejszą liczbą opadów w ciągu całego roku. Najcięższą sytuację mamy w pasie środkowym naszego kraju, a widać to również w południowej części naszego województwa. W ubiegłym roku nie było ani jednego dnia z pokrywą śnieżną w naszym województwie, w tym jest podobnie. Gdy nie ma śniegu i brakuje opadów, to gleby się wysuszają. Latem natomiast, choć suma opadów jest podobna do tych sprzed lat, ale były to opady nawalne, które nie wsiąkają w głąb ziemi i spływają z pól - tłumaczy Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.