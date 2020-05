To nie jest odpowiedni czas na ogniska. Grożą nam pożary lasów

Co się stało z pięknym drzewem z placu Solidarności?

Według jednych, drzewo zniszczyli wandale, inni twierdzą, że rozpadło się z powodu choroby i wiatru, a są i tacy, co uważają, że to efekt niezbędnej przycinki, by drzewo uratować. Coś dziwnego stało się z piękną jarzębiną, jednym z symboli Placu Solidarności w Szczecinie.