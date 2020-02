Szczecin: Niedługo rusza nabór do przedszkoli i szkół podstawowych

Rok szkolny 2020/2021

Jeśli chodzi o rok szkolny 2020/2021, złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym będzie się odbywać od 9 marca do 27 marca.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w przypadku przedszkoli zostaną podane 21 kwietnia o godz. 15. Od 22 do 24 kwietnia rodzice będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia do danego przedszkola, a 27 kwietnia o godz. 15 zostanie ogłoszona lista przyjętych.

W przypadku szkół podstawowych będzie to inny termin, ponieważ pomiędzy 11 i 20 marca zostaną przeprowadzone próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym. Wyniki będą znane 24 marca o godz. 12.