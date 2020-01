W szkołach na Gumieńcach robi się coraz ciaśniej. Problem rejonizacji

Taka sytuacja może się zdarzyć w przypadku dzieci, które w tej chwili podlegają pod rejon Szkoły Podstawowej nr 8 na Gumieńcach.

Dzieci z tego rejonu musiałaby zostać przeniesiona do rejonu Szkoły Podstawowej nr 51.

- Konieczność ta wynika z analizy demografii i dość dużego zagrożenia dwuzmianowością - mówi Lidia Rogaś, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta. - Reforma oświaty przyniosła duże zmiany, ponieważ do wszystkich szkół podstawowych weszły dwa dodatkowe roczniki. Kiedy wszystkie szkoły zapełnią się dodatkowymi dwoma rocznikami, trudno będzie przyjąć dzieci spoza rejonu, co dzisiaj jest częste.

To oznacza, że większość dzieci pójdzie do szkół w swoim rejonie, bo nie będzie miała szansy dostać się do innej szkoły, a to w przypadku kameralnej SP 8, powstałej w wyniku wygaszenia gimnazjum, oznacza duże zapełnienie.