Kontrowersyjna zmiana rejonizacji szkół na Gumieńcach

Według danych WO w przyszłym roku szkolnym w rejonie SP 8 jest 146 dzieci, które pójdą do klas pierwszych, a to oznacza 6 klas w roczniku.

Rodziców argumenty nie przekonują

- Przeprowadzając się na to osiedle brałam pod uwagę to, żeby mieszkało tu dużo dzieci i żeby było blisko do szkoły - mówi pani Agnieszka, przedstawicielka rodziców. - Zależało mi na tym, żeby mogło chodzić do szkoły samo i usamodzielniało się, a nie było dowożone.

SP 51 jest dużą i ładną szkołą, ale dojazd do niej jest problemem dla rodziców.

- Szkoła Podstawowa nr 51 jest oddalona od Osiedla Za Sterem o 3,3 km - mówi Dominika Jackowski, radna Koalicji Obywatelskiej. - Nie wiem jak będzie wyglądał dojazd do SP 51, ile będzie autobusów, ile się w nich zmieści dzieci. Ul. Ku Słońcu to jedyna droga wyjazdowa z Osiedla za Sterem. Już teraz rano stoi się tam w korku 40 minut. Jak rodzice zaczną dowozić dzieci, korki zrobią się jeszcze większe. Wiem, że są wolne miejsca w SP 16 przy ul. Chobolańskiej, więc może lepiej byłoby przenosić dzieci do SP 16 zamiast do SP 51.