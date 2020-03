Studenci musieli wyprowadzić się z akademików i komentują sytuację

Po przyjeździe na miejsce zastaliśmy skupisko ludzi (tak, w dobie zagrożenia epidemiologicznego). Wiele osób było z rodzicami ( czyli z grupą najbardziej zagrożoną). Każdy przez dobrą godzinę miał styczność z kilkunastoma osobami.

Dodam, że na grupie samorządu studenckiego studenci prosili o wskazanie zarządzenia wojewody, na podstawie którego mieliśmy się wymeldować) - bezskutecznie, nie otrzymaliśmy informacji.

Poprosiliśmy Uniwersytet Szczeciński o wyjaśnienie sytuacji.

- W chwili ogłoszenia informacji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych dla studentów, doktorantów, kursantów i wolnych słuchaczy na Uniwersytecie Szczecińskim, mieszkańcy zostali poproszeni o opuszczenie akademików - wyjaśnia Karolina Płotnicka-Błach, p.o. rzeczniczki prasowej Uniwersytetu Szczecińskiego. - W piątek zapadła decyzja o udostępnieniu Domu Studenckiego nr 3 "Kordecki" dla władz państwowych. Każda nagła decyzja wiąże się z pewnymi komplikacjami na początku, ale kierownictwo akademika i jego pracownicy robią wszystko, aby cała operacja przebiegła sprawnie i bez większych komplikacji. Zostały utworzone specjalne depozyty, w których studenci mogą pozostawić rzeczy osobiste. Wykwaterowanie trwa całą dobę do 16 marca 2020. Pozostawione w poszczególnych pokojach rzeczy zostaną spakowane, odpowiednio opisane i przekazane do depozytu. Mieszkańcy DS 3, którzy nie mogą powrócić do swojego stałego miejsca zamieszkania, mogą przekwaterować się do Domów Studenta 1, 2 i 4. Obecna sytuacja związana z rozprzestrzenieniem się koronawirusa jest trudna dla nas wszystkich i władze Uniwersytetu Szczecińskiego robią wszytko, aby zapewnić swoim studentom przede wszystkim bezpieczeństwo.