Miasto wprowadza ograniczenia. Prezydent apeluje do mieszkańców

Odwiedziny w miejskim schronisku dla zwierząt będą możliwe tylko po umówieniu się. - Nie zamykamy procesu adopcji zwierząt, wprowadzamy ograniczenia - mówi prezydent. I apeluje do mieszkańców, by ograniczyli do minimum wizyty w urzędzie: - Dziennie mamy około 300 osób, które przychodzą tylko po informację. Zachęcamy do korzystania z infolinii, maila, strony urzędu, jeżeli jakieś sprawy mogą poczekać.