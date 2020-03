Koronawirus: Kwarantanna we własnym domu? Zobacz, jakie masz prawa

Kwarantanna i izolacja? A co z pracą?

Zasady są takie same, jak w przypadku zwolnienia od pracy w przypadku choroby, czyli popularnego L4 i osoba poddana kwarantannie lub izolacji z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem czy też nań chora ma prawo do otrzymania świadczeń z tytułu choroby.

- Podstawą do ich wypłacenia jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego - mówi Karol Jagielski z zachodniopomorskiego ZUS. - Za okres trwania kwarantanny lub izolacji przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez płatnika składek (np. pracodawcę) lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy trafisz na kwarantannę lub na oddział zakaźny szpitala w związku z groźnym wirusem, to nie martw się - nie musisz natychmiast powiadamiać pracodawcy lub ZUS.

- Decyzję można dostarczyć płatnikowi składek bądź do placówki ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji - uspokaja Karol Jagielki. - A jeżeli lekarz uzna, że w trakcie hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny ze względu na stan zdrowia osoby poddanej tym obowiązkom uzasadnione jest orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby i potwierdzi to wystawiając zwolnienie lekarskie, jest ono dokumentem do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń z tytułu choroby.