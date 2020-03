Nie będzie happeningu Jerzego Owsiaka w Szczecinie. "Macie inne problemy"

Decyzję tę potwierdził na antenie TVN24 Jerzy Owsiak.

- Mieliśmy się rozliczać w Szczecinie. Odwołaliśmy jednak tę wizytę. Uważamy, że Szczecin ma teraz swoje bardzo pilne sprawy. Dlatego przenosimy to wydarzenie do Warszawy. Przez ostatnie dni otrzymaliśmy olbrzymią pomoc od szczecińskiego urzędu miejskiego i od urzędu marszałkowskiego za co bardzo dziękuję - powiedział dyrygent Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.