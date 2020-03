Koronawirus w Szczecinie. Sprzęt do szybkiej diagnostyki już działa. Jak wygląda badanie i ile trwa?

- Jest to urządzenie z zakresu biologii molekularnej, typowe używane w tej dziedzinie. Test jest w pełni automatyczny, tak aby był bezpieczny dla personelu. My nanosimy tylko próbkę. Na początku etapu przygotowujemy jeden odczynnik – wyjaśnia dr Ewa Czerska, kierownik zakładu diagnostyki laboratoryjnej Zespolonego Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.

- Proces badania trwa około trzech godzin i nie da się go przyśpieszyć. To jest czas, którego wymaga cały cykl laboratoryjny. Najpierw odbywa się wyizolowanie materiału genetycznego, potem następuje 45 cykli jego powielenia, czyli amplifikacja. Na podstawie uzyskanych wyników oceniamy czy wynik jest ujemny, czy dodatni. Tych badań nie trzeba powtarzać, są one ostateczne - dodaje dr Ewa Czerska.