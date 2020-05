Pogoń Szczecin poszukuje meczówek z XX wieku. Do muzeum

30 marca Pogoń ruszyła ze zbiórką klubowych trykotów.

- Zapewne wielu z Was ma w swoich zasobach przeróżne pamiątki związane z klubem, które kiedyś należały do starszego pokolenia. Po co jednak trzymać je pochowane i gromadzić na nich kurz, skoro nadarza się idealna okazja, by pomóc Pogoni Szczecin? Tak, to ten moment, aby dołożyć swoją cegiełkę do funkcjonowania portowego muzeum! Pogoń Szczecin i Stowarzyszenie „Portowcy” wspólnie uruchamiają akcję „Koszulka dla klubowego muzeum”. Jednym z rarytasów klubowego muzeum na nowym stadionie ma być kolekcja wszystkich trykotów meczowych od początku istnienia klubu. Niestety, Pogoń nie ma obecnie wszystkich meczówek. Zwracamy się z apelem do byłych piłkarzy, kolekcjonerów i kibiców o to, by wspólnymi siłami zbudować imponującą kolekcję. Nie chomikuj w szafie, podziel się i spraw, by nasze muzeum było najlepszym możliwym dziedzictwem przeszłości – apelował klub w komunikacie.