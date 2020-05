Zmiana pomysłu na kolor dachu nowego stadionu w Szczecinie

Kolejny tydzień prac na Twardowskiego i kolejne widoczne efekty. Ale tym razem skoczyło ciśnienie sympatykom Portowców.

Wszystko za sprawą dachu. Na prezentowanych wcześniej wizualizacjach był on czarny (lub blisko tego koloru), ale ekipy budowlane montują poszycie jasnego koloru. Fanów to zaniepokoiło, bo uważają, że taka zmiana wpłynie na końcowy efekt. Zapowiedzi były takie, że obiekt miał być pokryty czarnym materiałem, co byłoby kontrastowe dla białej filharmonii. „Miasto w zakresie rozwiązań projektowych bazuje na autorytecie, wiedzy technicznej oraz doświadczeniu biura projektowego. Zaproponowane rozwiązanie i zmiana koloru odbiegająca od tej zaprezentowanej na wcześniejszych wizualizacjach stadionu, wynika z konkretnych uwarunkowań przedstawionych przez biuro projektowe, przy czym należy zaznaczyć, że nie jest to zmiana generująca dodatkowe koszty inwestycji” - głosi komunikat biura miasta.

- Wizualizacja Stadionu z lotu ptaka nigdy nie pokazywała czarnego dachu. Dachy w takim kolorze mogą być realizowane tylko na bardzo drogich inwestycjach, na których w konsekwencji należy równoważyć skutki nagrzewania ciemnego materiału wydajną wentylacją i materiałami o dużo lepszych parametrach fizycznych. Kolor dachu Stadionu Miejskiego przedstawiony na wizualizacjach jest szary ponieważ na etapie ich tworzenia zakładano, że wierzchnią warstwą dachu Stadionu będzie gładka membrana. W wyniku optymalizacji kosztów inwestycji na etapie postępowania przetargowego zrezygnowano z membrany. W zamian realizowany jest wariant, którego wierzchnią, widoczną warstwą jest blacha trapezowa. Kolor czarny pozostał obwiązujący od strony wewnętrznej, widocznej z pozycji widza. Kolor dachu jest dobrany w taki sposób aby możliwie sprzyjał trwałości mechanicznej konstrukcji Stadionu i pośrednio umożliwiał utrzymanie sprzyjających warunków termicznych na trybunach. Użyty kolor nie jest biały a jasno szary. Porównywanie szczecińskiego stadionu do innych obiektów, które są utrzymane w ciemnej tonacji nie jest miarodajne z uwagi na inne uwarunkowania finansowe, terminowe, estetyczne czy techniczne – głosi oświadczenie biura projektowego Dedeco.

zobacz też: Lada moment minie rok od rozpoczęcia prac na stadionie Pogoni Szczecin

Konfliktu oczywiście żadnego nie będzie, bo kibice z utęsknieniem czekają na nowy stadion i na bieżąco obserwują zachodzące zmiany. A dzieje się sporo.

Trwa montaż stelaży pod krzesełka (te mogą być montowane już wkrótce), na trybunie południowej trwały przygotowania przed instalacją przezroczystego poliwęglanowego pokrycia dachu, a rozpoczęto też prace związane z powstaniem trybuny wschodniej. W związku z tym wkrótce przesunięte będzie boisko. O kilka metrów zbliży się do wybudowanej trybuny zachodniej (starego łuku). Jak to się stanie? Wycięta zostanie trawa za bramką patrząc od ul. Twardowskiego i przeniesiona na drugą stronę. To czasowe rozwiązanie – do końca obecnego sezonu.

- 20 lipca na plac wejdzie firma, która wykopie ziemię na pół metra w dół, bo to boisko będzie trzeba zupełnie na nowo ułożyć. Mówimy o systemie podgrzewania, który znajduje się pod ziemią, a następnie o murawie - tłumaczył Jarosław Mroczek, prezes Pogoni w rozmowie z portalem pogonsportnet.pl. - Możemy to zrobić jedynie po zakończeniu rozgrywek. Może będzie trzeba mecz lub dwa na początku kolejnego sezonu rozegrać na wyjeździe, ale to wszystko jeszcze zostanie ustalone, gdy znać będziemy konkretne terminy.

Systematycznie postępują też prace w pawilonach przy wybudowanych trybunach, na boiskach akademii i w samym budynku grup młodzieżowych. Niedzielny lot nad stadionem

ZOBACZ TEŻ: Zawieszono wiechę na budynku szkoleniowym na stadionie Pogoni