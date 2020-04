Lot nad stadionem Pogoni Szczecin. Zobacz zmiany na obiekcie

Pandemia koronawirusa trochę wyhamowała postęp prac na obiekcie, ale co tydzień zmiany są bardzo widoczne. Na trawę czekają boiska dla grup młodzieżowych, postępują prace przy wyposażeniu budynku akademii, a na stadionie głównym - zamontowano pierwsze elementy stelaży pod siedziska na trybunie południowej, a pod zadaszeniem trybuny zachodniej zamontowano pierwsze głośniki.

Niezmiennie budowa najważniejszego obiektu sportowego Pomorza Zachodniego cieszy się dużym zainteresowaniem kibiców (dopatrzyli się np. producenta stelaży krzesełek, a co za tym idzie - kto najprawdopodobniej dostarczy je do Szczecina i jak będą wyglądać. Przypomnijmy, że na trybunach ma dominować odcień szarości, choć będą też elementy bordowo-granatowe). By zaspokoić ciekawość fanów Daniel Trzepacz - szef portalu pogonsportnet.pl - "polatał" w niedzielę dronem nad obiektem.