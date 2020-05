Stadion Pogoni: rozbierają tunel dla piłkarzy, przesuwają trawę

Piłkarze Pogoni Szczecin wrócili do zająć na Twardowskiego, ale to nie znaczy, że ekipy budowlane musiały zmniejszyć zakres swoich prac. Wręcz przeciwnie - fachowcy mają trzy tygodnie, by przesunąć płytę boiska w kierunku zadaszonej już trybuny. Dzięki temu przesunięciu - robotnicy będą mogli się poważniej zabrać za budowę trybuny wschodniej. Pierwsze kroki w tym kierunku zostały zrobione.

Dariusz Bratkowski Twitter