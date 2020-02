Drogo za parkowanie na placu Orła Białego w Szczecinie. Nowe zasady już obowiązują! [ZDJĘCIA]

W środę weszła w życie uchwała rady miasta dotycząca stawek za parkowanie w obrębie placu Orła Białego.

Teraz chcąc zostawić swój samochód w pobliżu prototypowanego placu mamy do dyspozycji miejsca na terenie przy bankach.

- Są to miejsca ogólnodostępne, rotacyjne z wysoką stawką opłat, po drugiej parkować mogą okoliczni mieszkańcy, również za opłatą odpowiadającą stawkom Strefy Płatnego Parkowania. Ulica Koński Kierat stała się drogą wewnętrzną z dostępem wyłącznie dla mieszkańców, dostawców i służb. Ponadto na ulicy Mariackiej na odcinku od ulicy Grodzkiej do zjazdu na podwórko i do warsztatu została wprowadzona strefa ograniczonego ruchu - tłumaczy Sylwia Cyza-Słomska z szczecińskiego magistratu.