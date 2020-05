Więcej chodników dla gastronomików? To propozycja radnych KO

Restauracje otwarte. Ale nie jest tak kolorowo

Od poniedziałku 18 maja lokale gastronomiczne są otwarte i muszą spełniać szereg wymogów związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. M.in. stoliki muszą być oddalone od siebie o co najmniej dwa metry. Dla wielu restauratorów to oznacza drastyczne zmniejszenie liczby klientów, a co za tym idzie dochodów.

- Obecne wymogi sanitarne powodują, że w lokalach liczba miejsc dla klientów zostanie zmniejszona nawet o 70 procent. Ratunkiem dla prowadzenia działalności w tej sytuacji, jest możliwość ustawienia dodatkowych stolików na zewnątrz. Na chodnikach przed lokalami gastronomicznymi - zauważają radni KO.