Odmrażanie gospodarki. Jak będą działać restauracje w Szczecinie i regionie? Wyjaśniamy

ODMRAŻANIE GOSPODARKI. OTWARTE RESTAURACJE - NA JAKICH ZASADACH?

- Od 18 maja z powrotem będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i wszelkie inne zakłady tego typu. Będą funkcjonowały w rygorze sanitarnym. Częściowo otwieramy również usługi gastronomiczne. Restauracje, bary, kawiarnie, ale też z utrzymaniem rygorów sanitarnych. Zachęcamy do otwierania ogródków tam, gdzie warunki na to pozwalają. Na świeżym powietrzu jest bezpieczniej - powiedział na zorganizowanej w środę konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Tym samym od przyszłego tygodnia wchodzimy w tak zwany trzeci etap odmrażania gospodarki.

Dla właścicieli restauracji oznacza to, że będą mogli w końcu przyjmować w swoich lokalach gości. Oczywiście nie ma jeszcze mowy o całkowitym powrocie do sytuacji sprzed epidemii. Rząd zezwala na otwarcie punktów gastronomicznych pod warunkiem, że wewnątrz lokalu będzie przebywać jedna osoba na metr kwadratowy, między stolikami będą zachowane dwa metry odległości, po każdym kliencie nastąpi dezynfekcja stolika, a obsługa i kucharze są zobligowani do noszenia maseczek oraz rękawiczek. Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika.