Ważny apel lekarzy rodzinnych ws. zwolnień lekarskich!

Wyjaśniamy, że osoby kwalifikowane przez Sanepid do kwarantanny domowej są osobami zdrowymi. O obowiązku kwarantanny decyzję podejmuje Sanepid i wydaje pisemną decyzję administracyjną, która jest podstawą do zwolnienia pracownika przez pracodawcę z wykonywania pracy (zwolnienie lekarskie jest niepotrzebne!).

"Zwracamy się do pracowników, pracodawców i pracowników Stacji Sanitarnoepidemiologicznych, aby nie kierowali do nas zdrowych osób po „wypisanie” zwolnień lekarskich z pracy.

Lekarze nie mają prawa wystawiać L4 zdrowym osobom

Pracodawcy nie mają prawa kierować swoich zdrowych pracowników do lekarza po zwolnienia lekarskie z pracy. Lekarze nie mają prawa wystawiać zwolnień z pracy osobom zdrowym!

Podobna sytuacja jest w przypadku opieki nad zdrowymi dziećmi. Tu też lekarze nie wystawią zwolnień „na opiekę”, ponieważ opiekę (zwolnienie lekarskie z pracy) wypisuje się wyłącznie wtedy, gdy dziecko jest chore i wymaga w tym czasie opieki rodzica bo nikt inny nie może jej zapewnić. Nieczynna szkoła, do której dziecko uczęszcza na co dzień to nie jest powód do zwolnienia lekarskiego.