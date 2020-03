Ktoś nie przestrzega zasad kwarantanny? Musi liczyć się ze sporą grzywną!

Kwarantanna domowa - co wolno, a czego nie wolno? Jak zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa?

Wszystkie osoby, które miały kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem, muszą zostać objęci kwarantanną domową. Co to oznacza? I jak długo to trwa? Kwarantanna domowa jest środkiem zapobiegawczym, który ma na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się w...