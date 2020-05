Seria włamań do samochodów w Szczecinie. Mężczyzna w rękach policji

O 32-latku prokuratura mówi multirecydywista. Ale kolejne wyroki niczego go nie nauczyły. A pod koniec ubiegłego roku znów o sobie przypomniał. Od 26 października do 29 grudnia 2019 r. dokonał dziesięciu kradzieży z włamaniem do samochodów zaparkowanych na ulicach Szczecina.

- 26 października 2019 r. dokonał zaboru w celu krótkotrwałego użycia pojazdu marki Mercedes C220 zaparkowanego przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie - mówi prokurator Ewa Obarek z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Teraz prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie 32-latka i wysłała do sądu akt oskarżenia. Przy okazji okazało się, że złodziej wybierał nie tylko auta. 27 września 2019r. włamał się do sklepu „Żabka” w Szczecinie. Wyłamał kraty w oknie, a następnie zabrał ze sklepu prawie 2 tys. zł oraz papierosy różnych marek o wartości 12 tys. zł.