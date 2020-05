Rozbój i interwencja policji w centrum Szczecina. Strzelił z pistoletu do policjanta

Wszystko zaczęło się na jednej z ulic w centrum Szczecina. Dwóch mężczyzn i kobieta używając przemocy i gróźb wobec dwojga znajomych okradli ich z rzeczy osobistych, żądając również pieniędzy. Przestępcy działali w wyjątkowo brutalny sposób, wykorzystując do tego pistolet pneumatyczny i kastet.

Niezwłocznie na miejsce udali się policjanci z Referatu Wywiadowczego KMP w Szczecinie, którzy szybko wytypowali sprawców.

Podczas dynamicznego zatrzymania jeden z mężczyzn oddał strzały z pistoletu pneumatycznego w plecy interweniującego policjanta. Całe szczęście funkcjonariusze nie odnieśli żadnych obrażeń i mogli kontynuować interwencję. Pomimo niebezpieczeństwa mundurowi cały czas kontrolowali sytuację.

Posiadana przez jednego z napastników broń została zabezpieczona. Sprawcy usłyszeli już zarzuty rozboju, a także czynnej napaści na funkcjonariuszy, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd przychylił się do wniosku policjantów i prokuratora o zastosowanie wobec zatrzymanych środka zapobiegawczego w postaci 3 – miesięcznego aresztu tymczasowego.