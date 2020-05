Rondo na placu Zgody? Jest taki pomysł. Ma to pomóc przedsiębiorcom - tylko jak?

Według przyjętych przez władze miasta planów, w najbliższych latach gruntowną przebudowę ma przejść al. Wojska Polskiego wraz z placem Zgody. Projekt zmian zakłada między innymi utworzenie w miejscu obecnego placu ronda.

- Od kilku lat wprowadzana jest również nowa organizacja ruchu na ulicach wewnątrz trójkąta ulic Wojska Polskiego - Krzywoustego - Piastów. Z tego powodu na ulicach Bogusława i Małkowskiego tworzą się korki. Wprowadzenie na placu Zgody klasycznego skrzyżowania o ruchu okrężnym będzie dużym ułatwieniem dla tego obszaru, ze względu na ułatwiony wyjazd z ulicy Bogusława, a co za tym idzie również ulicy Małkowskiego - uważa Maciej Sikorski, miejski aktywista oraz działacz Zielonych.

Przekształcenie placu Zgody w rondo pozwoli również na wprowadzenie zmian przy ulicy Bałuki.

- Przy takiej organizacji ruchu i braku sygnalizacji świetlnej, zbędny staje się dodatkowy pas ruchu bezpośrednio prowadzący do ronda. Ulica Bałuki, na tym odcinku, staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do lokowania gastronomii. Zauważyli to sami przedsiębiorcy, gdyż w ciągu ostatnich lat powstały tam cztery nowe lokale gastronomiczne. Kwestią czasu jest, gdy zaczną pojawiać się następne - mówi radny Przemysław Słowik, który w swojej interpelacji występuje z tym pomysłem do prezydenta miasta.