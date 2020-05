Remontem Podzamcza w trudnym czasie obrywają restauratorzy, ale miasto "nie widzi uchybień"

Po tym jak rozpoczęły się prace w rejonie ul. Wielkiej Odrzańskiej mocno zareagowali okoliczni restauratorzy, którzy narzekają na to, że zostali odcięci od klientów i zaopatrzenia lokali. Tymczasem urzędnicy tłumaczą, że co prawda organizacja ruchu zakłada wygrodzenia jezdni, jednak pozostawia dostęp oraz dojście do restauracji i ogródków.

- Zatwierdzona i wprowadzona na ulicy Wielka Odrzańska organizacja ruchu zakłada wygrodzenia jezdni, jednak pozostawia dostęp oraz dojście do restauracji i ogródków. Ze względu na rodzaj prowadzonych przez SEC prac może być on lekko utrudniony, ale miasto nie wydałoby zgody na prowadzenie prac odcinających całkowicie ciągi piesze - mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. - Przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski na ogródki otrzymali pozytywne decyzje, dla części z nich wciąż prowadzona jest procedura wydawania zgody. CZYTAJ TEŻ: Rozkopy na Podzamczu. Właściciele restauracji rozgoryczeni Jak się okazuje projekt czasowej organizacji ruchu został zatwierdzony jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. 18 maja zmiana została wprowadzona w ramach robót na ul. Wielkiej Odrzańskiej, a we wtorek z samego rana na miejsce przyjechali inspektorzy ZDiTM, żeby sprawdzić poprawność wprowadzonych zmian. - Kontrola nie wykazała uchybień - kończy Hanna Pieczyńska. Przypomnijmy, że część ulic w tej części Starego Miasta została wygrodzona. To oznacza kłopot z dowozem zaopatrzenia, nie mówiąc już o tym, że trudności z dotarciem do lokali mają klienci, a nawet pracownicy firm, które mają tutaj siedzibę. Dla restauratorów to ciąg dalszy dramatu, który miał się zakończyć wraz z trzecim etapem odmrażania gospodarki. Od 18 maja otworzyły się lokale gastronomiczne: dozwolone jest przyjmowanie klientów zarówno wewnątrz lokalu, jak i w ogródkach piwnych. zobacz galerię (13 zdjęć) Rozkopy na Podzamczu. Właściciele restauracji rozgoryczeni zobacz galerię (13 zdjęć) Wideo