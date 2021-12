Szczecińskie szpitale otrzymały prawie 50 mln zł na termomodernizację. Kiedy zaczną się prace?

- Poza korzyściami dla środowiska naturalnego, w postaci mniejszego zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzania budynków, modernizacja pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania – mówi wojewoda Zbigniew Bogucki. – Oszczędności z tego tytułu będzie można zagospodarować np. na inwestycje związane ze skuteczniejszym diagnozowaniem i leczeniem pacjentów.

- Obok poprawy komfortu leczenia i opieki nad pacjentami oraz wsparcia pracy personelu medycznego, prezentowane dziś projekty przyniosą wymierne rezultaty ekonomiczne i ekologiczne - przede wszystkim zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w modernizowanych budynkach oraz istotną redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Wystarczy wspomnieć, że pozwolą na obniżenie emisji CO2 do atmosfery o 6062, 68 ton/rok, a to oznacza czystsze powietrze i zdrowszych mieszkańców regionu – podkreśla wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.