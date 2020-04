Przyjechał z Belgii do Polski na rowerze. Zatrzymały go służby w Kołbaskowie

Służby celne przypominają, że wracających z zagranicy Polaków i uprawnionych do wjazdu obcokrajowców obowiązuje obowiązkowa kwarantanna. Także tych, co granicę przekraczają na rowerze. 500 zł mandatu musiał zapłacić Polak, który na rowerze przyjechał do Kołbaskowa aż z Belgii.