Pracujesz za granicą? Po powrocie czeka cię kwarantanna. Kierowców też?

Teraz będą musieli wybrać, albo nie jadą do pracy, idą na urlop, albo szukają sobie mieszkania w Niemczech. Jeśli pracownicy przygraniczni zdecydują się na przejście kwarantanny (traktując to jako formalny powód nieobecności w pracy), to otrzymają zaświadczenie od sanepidu w swoim powiecie, ale wyłącznie na swój wniosek.

- Na załatwienie wszystkich formalności dano nam zaledwie dwa dni. To trochę mało, jak chce się znaleźć pokój czy mieszkanie. Szczególnie jak w podobnej potrzebie jest setki osób. Pozostają jeszcze kwestie finansowe, bo z tego co wiem, to nie każdy pracodawca chce dopłacać do kosztów wynajmu mieszkania - mówi Andrzej Korytkiewicz, który od pięciu lat pracuje w Niemczech, a mieszka na stałe w Polsce.

Świnoujście

Z takiego rozwiązania jest zadowolony natomiast Janusz Żmurkiewicz. Prezydent Świnoujścia sam apelował o wprowadzenie takiego rozwiązania, by chronić mieszkańców swojego miasta.

- Naszym największym zmartwieniem była, jak dotąd, nieszczelność granicy polsko-niemieckiej. Obawy związane z możliwością "przywiezienia" koronawirusa z pracy u naszych zachodnich sąsiadów, spływały do mnie niemal codziennie. Zareagowałem na to wysyłając pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o reakcję liczyłem na szybszą odpowiedź. Dziś możemy odetchnąć z ulgą. Wątpliwa to satysfakcja, ale bez wyrzutów sumienia mogę dziś spojrzeć Państwu w oczy, że zrobiłem to co powinienem, by ochronić was, wasze rodziny i współmieszkańców - podkreśla prezydent Żmurkiewicz.