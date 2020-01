Prace rozbiórkowe na placu Szarych Szeregów. Zobaczcie, jak idą roboty [ZDJĘCIA]

Na środku ronda widoczna jest wielka dziura, w której prowadzone są prace związane z usuwaniem kolizji istniejącej infrastruktury podziemnej, odwodnieniem, kanalizacją i przyłączami. Gotowe jest już zbrojenie do nowych słupów trakcyjnych, a na plac budowy przyjechały nowe rozjazdy. To pokazuje ogromne tempo prac na węźle.

O inwestycji

Zadanie ma na celu dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego do aktualnie obowiązujących standardów. Po przebudowie przejazd tramwajami będzie bardziej komfortowy, przyjazny i proekologiczny, a przez to konkurencyjny do transportu indywidualnego.