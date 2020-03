Ochrona przed koronawirusem. Nowe zasady w sklepach Netto. Wyznaczone odległości, kasjerki za szybą

- Nasza firma, w tym najtrudniejszym okresie, skoncentrowała się przede wszystkim na pracownikach – mówi Janusz Stroka, prezes Netto Polska. – Jako pracodawca jesteśmy zobowiązani do zapewnienia im maksymalnego bezpieczeństwa. Podjęliśmy decyzję o odgrodzeniu ekranami z pleksi najbardziej narażonych stanowisk pracy. Dzięki bardzo sprawnemu działaniu wielu działów naszej firmy błyskawicznie zainstalowaliśmy ok. 1500 ekranów przy kasach. Są obecnie już we wszystkich naszych sklepach. Wierzymy, że to rozwiązanie uchroni pracowników przed bezpośrednim zagrożeniem.