Szczecińska projektantka Sylwia Majdan uczy, jak szyć maseczki i wspiera szpitale ich dostawami

- Kilka dni temu pani Ela Andrzejkowicz, moja nauczycielka języka angielskiego opublikowała post na Facebooku zachęcając innych do włączenia się w pomoc szpitalom - opowiada Sylwia Majdan. - Zareagowałam od razu, pytając czego potrzeba? Odpowiedź była jedna - maseczek ochronnych w dużych ilościach. Od razu zabrałam się do pracy. Pierwszego dnia szyłam sama, a kolejnego zaangażowałam do pomocy dziewczyny z mojego zespołu.

Jak mówi, wiele dziewczyn, które mają maszyny do szycia pytało ją o to, dlatego przygotowała krótki film z instrukcją.

I dodaje: - Warto pomagać, my będziemy pomagać dalej, bo jest to potrzebne.

- Każda para rąk, każda belka materiału i każdy metr gumki nam się przyda - mówi Elżbieta Andrzejkowicz, inicjatorka zbiórki maseczek. - Szyjcie maseczki w domach w swoich pracowniach. Pamiętajcie tylko, że maski muszą być wykonane z materiału, który może być prany w 90 st. C. I przynoście je do nas. W razie co, na tę chwilę mamy nawet dwie maszyny do szycia do wypożyczenia. Dzwońcie, piszcie, przychodźcie i pytajcie.