O trybie home office. Eksperci przypominają: Praca zdalna to nie urlop!

Eksperci przypominają, że nie praca w domu to również praca i podpowiadają, jak się do niej dobrze przygotować.

Home Office, czyli praca zdalna w niektórych branżach jest jak najbardziej możliwa. Przemysły kreatywne, branża ICT czy część pracy biurowej lub księgowej można bez problemu wykonywać w domach i nie przyniesie to szkód dla bieżącej działalności i rachunku ekonomicznego firm. Nie da się jednak ukryć, że są branże takie jak produkcja, przemysł czy transport, które bez pracowników bezpośrednio zaangażowanych w działanie nie będą w stanie istnieć. Północna Izba Gospodarcza wspiera działania firm, które dążą do optymalizacji pracy swoich pracowników, przypominając przy okazji, że praca zdalna to jest praca o takiej samej jakości jak praca stacjonarna. Pracodawca ma więc prawo do egzekwowania konkretnych działań.

ZOBACZ TEŻ: 10 sposobów na zwiększenie efektywności pracy zdalnej

- Nie jesteśmy w stanie zamknąć wszystkich firm i umieścić wszystkich w domach. Musimy zachować szczególną ostrożność, bo to nie jest czas ferii, tylko czas kwarantanny. Przedsiębiorcy dążą do tego by ich strata spowodowana epidemią była możliwie niska. W niektórych przypadkach należy więc sugerować home office, ale i podejść ze zrozumieniem do szefów firm i menadżerów jeżeli wykonanie pracy wymaga obecności pracownika w firmie – przekonuje dr Piotr Wolny, dyrektor Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. – Praca zdalna w wielu branżach istnieje i się sprawdza, można podać za przykład branże IT i działanie typowo projektowe. Zlecane są zadania, konkretne terminy i cele. Nie weryfikujemy kiedy pracownik wykonuje swoje zadania, a sprawdzamy czy zlecenie zostało wykonane i czy jest zrobione dobrze – mówi dyrektor Wolny.

Praca zdalna to więc nie jest urlop, to nie jest czas kiedy można nadrobić domowe zaległości kosztem zobowiązań zawodowych i pracodawca ma prawo np. poprosić nas o wykonanie jakiegoś zadania czy zadzwonić do nas gdy jesteśmy w domu.

Specjaliści ds. HR polecają pracę zdalną jako alternatywę dla pojawiających się próśb o udzielanie urlopów czy masowo napływających zwolnień lekarskich. Czas obecny nazywany jest przez wielu stanem wyjątkowym i wymaga od przedsiębiorców dostosowania się do dynamicznych zmian sytuacji gospodarczej.

- Zgodnie z przepisami specustawy w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawcy mogą zlecić pracownikom pracę poza miejscem jej stałego wykonywania. Jest to rozwiązanie, z którego z pewnością będzie chciało skorzystać wiele osób, w tym rodzice dzieci powyżej 8 roku życia. Należy jednak podkreślić, że to po stronie pracodawcy leży decyzja o poleceniu pracy zdalnej. Ważne jest, aby pamiętać, że nie każdą pracę można wykonywać zdalnie. W firmach produkcyjnych, w handlu, transporcie i wielu innych branżach wprowadzenie takiego rozwiązania jest zwyczajnie niemożliwe. Dlatego tak istotne jest promowanie właściwych zachowań, między innymi utrzymywania bezpiecznej odległości od rozmówców (1-1,5 metra), czy też przestrzegania higieny kaszlu i oddychania. Konieczne jest także zapewnienie pracownikom i klientom miejsca, w którym będą mogli umyć ręce mydłem i wodą lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu, a także zapewnienie czystości pomieszczeń, w których przebywają – przekonuje dyrektor zarządzająca LSJ HR Group Katarzyna Opiekulska – Sozańska.

W Północnej Izbie Gospodarczej działają już firmy, które zdecydowały się na przejście w tryb pracy zdalnej. To firmy księgowe i biurowe, ale i np. biura projektowe czy firmy usługowe. Jednym z takich przedsiębiorstw jest firma Red Snake.

- Sytuacja na świecie i w kraju wymaga od przedsiębiorców podejmowania odpowiedzialnych decyzji i działań zapobiegających skutkom pandemii. W trosce o naszych pracowników, klientów i partnerów biznesowych postanowiliśmy przejść w tryb pracy zdalnej natychmiast po otrzymaniu informacji o zamknięciu placówek oświatowych. Zespół rozpoczyna pracę w takich samych godzinach jak dotychczas. Rano menadżerowie ustalają w swoim teamie zakres pracy na dany dzień, a na koniec dnia zbierają raport z wykonanych zadań. Pracownicy są dostępni online i pod telefonem. Z doświadczenia wiemy, że praca zdalna jest równie efektywna jak praca w biurze – mówi Magdalena Strózik, dyrektor ds. marketingu w firmie Red Snake.