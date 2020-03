Trudna sytuacja dużych i małych przedsiębiorców ze Szczecina. Z jakimi problemami się mierzą i jak sobie radzą?

- Jako usługodawca, wiem już, że ten wirus ma drugą, równie śmiertelną stronę, bo uśmierci małych przedsiębiorców - pisze. - Dla wielu z nas to jedyne źródło utrzymania, które właśnie zniknęło. Niestety nikt nie wstrzyma rachunków za prąd, telefon, czynsz. Wciąż nie wiadomo jak będzie z ZUS-em. Sam staję w takiej sytuacji, bo liczba zamówień zredukowała się do pojedynczych. Zaplanowane szkolenia się nie odbędą. Dlatego mam wielką prośbę do wszystkich - wróćmy do siebie! Wróćmy do swoich usługodawców, zaraz po tym jak zakończy się cala sytuacja.