Na Walentynki wydamy średnio 100 zł! A kto na tym zarobi najwięcej?

Najwięcej więc zarobią kurierzy, sprzedawcy kwiatów, kelnerzy, fryzjerzy czy makijażystki. A rekordziści zarobią nawet 150 zł za godzinę – wynika z analizy Personnel Service.

Zaledwie co trzeci Polak planuje świętować 14 lutego.

A to dlatego, że pandemia nie sprzyja hucznemu obchodzeniu walentynek. Z Barometru Providenta wynika wręcz, że popularność dnia zakochanych drastycznie spada. O ile w 2020 walentynki planowało świętować 60 proc. Polaków, o tyle w 2021 roku taką deklarację złożyła tylko co trzecia osoba, podobnie jak w tym roku. Jeżeli chodzi o wydatki na świętowanie, 43 proc. zakochanych wydaje do 100 zł, co czwarty przeznaczy od 100 do 200 zł, a 12 proc. od 200 do 300 zł. Reszta na walentynkowe szaleństwo planuje wydać wyższą kwotę powyżej 300 zł.

Ciekawe jest też zestawienie Picodi.com, które pokazuje, ile trzeba wydać w poszczególnych miastach na świecie na walentynkowy zestaw podstawowy, na który składają się kolacja, butelka wina i bilety do kina. Okazuje się, że Warszawa znalazła się w „tańszej” połowie rankingu, na 39. miejscu z 56 analizowanych miast. W stolicy Polski za taki pakiet zapłacimy ok. 279 zł (62 euro, kurs euro z 9 lutego 2022 roku: 4,51). Najdroższe miasta to Zurych, Oslo i Helsinki, gdzie wieczór walentynkowy kosztuje od 897 do 730 zł (199 do 162 euro). Najtaniej jest natomiast w Stambule i Bogocie, gdzie romantyczna kolacja z winem i kinem kosztuje odpowiednio 171 oraz 189 zł (38 i 42 euro).