Likwidować czy zachować parking na Jasnych Błoniach? SONDA

Od kilku tygodni toczy się dyskusja wokół parkingu na Jasnych Błoniach. Wywołał ją postulat Szczecińskiego Ruchu Miejskiego. Aktywiści chcą likwidacji tych miejsc parkingowych.

- Wraz z moimi koleżankami i kolegami z SRM popieramy likwidację parkingu przed Pomnikiem Czynu Polaków. To co teraz się tam wyprawia to jakaś patologia. Przed tak ważnym pomnikiem, w głównej osi widokowej Jasnych Błoni, wpisanych do rejestru zabytków, umieszczenie parkingu to dramat. Do tego dochodzą takie kwiatki: kubły na śmieci ustawione na alejce, no bo skandal zabrać miejsce na parkingu. Chociaż ich w takim miejscu w ogóle być nie powinno - uważa Szymon Skorupski, aktywista Szczecińskiego Ruchu Miejskiego.