Kolejne zmiany w segregowaniu śmieci! Zobacz szczegóły

Segregacja odpadów ma być prostsza, co ma zmniejszyć ryzyko wzrostu opłat. Szczecin chce udoskonalić system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pierwsze pomysły ujawniono w środę na terenie nowego ekoportu przy ulicy Taczaka w Szczecinie. Zmiany w segregacji plastikowych śmieci Najważniejsza zmiana: selektywna zbiórka odpadów plastikowych i metalowych będzie mniej uciążliwa niż do tej pory. Do żółtych pojemników i worków będą trafiać butelki PET, tzw. opakowania wielomateriałowe (kartony po sokach i mleku), opakowania po chemii i kosmetykach, biała folia oraz puszki i opakowania metalowe. Z grupy wyłączone zostałyby natomiast między innymi plastikowe opakowania po żywności. Takie zasady miałyby zostać zapisane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Dokument może być uchwalony jeszcze w marcu przez radnych. Sprawa nie będzie jednak tak prosta, jak się wydaje. Bo w ramach folii białych do pojemników nie powinny już trafiać folie kolorowe, np. zielone czy żółte jednorazówki, jakie dostajemy np. kupując warzywa na straganie. Linie do segregacji mają ponoć problem z kolorowymi foliami i ostatecznie i tak trafiają one do odpadów zmieszanych.

- Plastik to ta frakcja, która ze względu na swój szeroki zakres i różnorodność przysparza mieszkańcom najwięcej trudności. To również ten materiał, który najbardziej ekspansywnie oddziałuje na środowisko. Po pół roku funkcjonowania nowych zasad narzuconych przez ustawę, wiemy już jednak, co z żółtych pojemników jesteśmy w stanie tak naprawdę skutecznie skierować do przetworzenia - wyjaśnia Paweł Adamczyk, dyrektor wydziału gospodarki komunalnej szczecińskiego magistratu. Takie zasady miałyby zostać zapisane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie, który radni mają przyjąć na jednej z najbliższych sesji.

Szczeciński „system śmieciowy” w całym kraju postrzegany jest jako jeden z najlepiej zorganizowanych. Jednak realia, w których obecnie musi funkcjonować, szczególnie niestabilna sytuacja prawna, stały wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów oraz ich coraz większa ilość, stawia przed miastem kolejne wyzwania.

- Staramy się działać w tym obszarze, na który mamy wpływ, chociaż jako gmina jesteśmy jedynie pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami a firmami odbierającymi odpady, poruszającym się w ramach określonych przepisów. Mimo to, chcemy zaproponować rozwiązania, które zmniejszą ryzyko kolejnych regulacji opłat za śmieci, uproszczą zasady selektywnej zbiórki oraz zwiększą jej efektywność - dodaje Paweł Adamczyk. ZOBACZ TAKŻE: Tak hucznego otwarcia Ekoportu w Szczecinie to jeszcze nie było! [ZDJĘCIA, WIDEO]

Systemowe działania i rozwiązania proponowane przez miasto zostały zawarte w programie: Pięć kroków do skutecznej segregacji śmieci. - Skuteczna to taka, która pozwoli kierować do przetworzenia jak największą ilość odpadów. Dzisiaj z przyczyn niezależnych od miasta, np. z powodu braku odpowiednich instalacji przetwarzających odpady - ta ilość nie jest satysfakcjonująca. Wprowadzane zmiany pozwolą poprawić jakość zbieranych selektywnie śmieci, przez co zwiększy się odsetek tych faktycznie przetwarzanych. Taka, która nie tworzy dodatkowych, niepotrzebnych kosztów, dzisiaj wynikających na przykład z logistyki i kierowania do przetworzenia odpadów, które faktycznie nie są poddawane recyklingowi. I w końcu taka, której zasady są jasne i czytelne dla mieszkańców, która nie przysporzy im zbyt dużych trudności, którą będą mogli z łatwością stosować w życiu codziennym - tłumaczy Paweł Adamczyk.

Miasto chce również zaprosić do dyskusji na temat śmieci, proponowanych rozwiązań, problemów związanych z funkcjonowaniem systemu oraz jego przyszłości, wszystkie zainteresowane strony: od mieszkańców, poprzez firmy z branży odpadowej, ekspertów, po zarządców nieruchomości czy spółdzielnie mieszkaniowe.

Dyskusje będą odbywały się w ramach tzw. Forum odpadowego, którego kolejne edycje będą odbywały się w najbliższych miesiącach, w różnych lokalizacjach. Celem jest jak najszersze spojrzenie na system, z uwzględnieniem praktycznych aspektów jego funkcjonowania i wypracowanie wspólnych rozwiązań. Kontynuowane będą również prowadzone przez miasto działania edukacyjne w szkołach oraz kampanie informacyjne kierowane bezpośrednio do mieszkańców.

Oprócz znanych i lubianych projektów takich jak lekcje w ekoportach czy „Misja dzieci – Szczecin bez śmieci”, planowane jest wejście do szkół ze stałym programem dotyczącym postępowania z odpadami. Do szkół i przedszkoli trafią także pojemniki do segregacji oraz specjalne tablice edukacyjne dla uczniów.

Program będzie kontynuowany w kolejnych latach, obejmując pozostałe frakcje odpadów, m.in. bio i szkło.