Segregujesz bio? Sprawdź, kto odpowiada za mycie brązowych pojemników

Brązowe pojemniki do tego celu właściciele nieruchomości musieli zakupić na własny koszt (w zabudowie wielorodzinnej zajmują się tym zarządcy). To oznacza, że muszą też na własny koszt utrzymywać pojemniki w czystości. A odpady bio potrafią „dać o sobie” znać po kilku dniach leżakowania w takim pojemniku.

Od lipca szczecinianie muszą segregować odpady biodegradowalne. To m.in. resztki pożywienia z naszych stołów pochodzenia roślinnego, fusy od kawy i herbaty, obierki itp.

Do tej pory nie było sygnałów, że odpady biodegradowalne mogą być uciążliwe. Mamy jednak pierwszy sygnał, że tak się dzieje.

Swoją historię opisał nam mieszkaniec Gumieniec. Mieszka z domu jednorodzinnym.

- Obok mieszka mój sąsiad. Oboje segregujemy odpady, mamy więc brązowe pojemniki. On 240 litrów, a 120. Przyznaję, że do tej pory ani razu nie myłem pojemnika, bo też odpadów nie było jakoś czuć. Ale u sąsiada pokrywa pojemnika jest wciąż otwarta. Zapach jaki się stamtąd wydobywa, to nic przyjemnego, tym bardziej, że teraz pojemniki są wywożone raz na dwa tygodnie. Krótko mówić, smród odpadów z jego kosza, czuję na swojej posesji - twierdzi Czytelnik.