Jerzyki zamiast odkomarzania w Szczecinie? Jak zrobić to z głową?

"W wielu polskich miastach postanowiono odejść od oprysków i wybrano bardziej ekologiczne i korzystne ekonomicznie rozwiązanie – montaż budek dla jerzyków. Jeden jerzyk w ciągu doby może zjeść kilka tysięcy komarów czy meszek. Miasto nie może ze względów prawnych odkomarzać prywatnych działek, a jerzyki nie będą ograniczone własnością terenów. Proszę o informację czy miasto rozważało wprowadzenie takiego rozwiązania?" - czytamy w interpelacji do prezydenta Krzystka podpisanej przez pięcioro radnych KO.

Teren przeznaczony do zwalczania komarów w Szczecinie podzielony jest na kilka obszarów. To cmentarze komunalne, parki, skwery, zieleńce, Arkonka oraz kąpieliska. W Szczecinie w ostatnich latach odkomarzanie przeprowadza się techniką zamgławiania na gorąco. Prowadzone jest rano lub wieczorem, przy odpowiednich warunkach atmosferycznych - nie może być opadów ani wiatru. Dwa lata temu takie zabiegi kosztowały około 20 tys. zł.

Nie jest jeszcze znane stanowisko miasta w sprawie interpelacji. Wiadomo jednak, że akcja instalowania budek musiałaby zostać skoordynowana m.in. z planami remontowymi np. Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego lub innych zarządców nieruchomości. Jak alarmuje Fundacja Ratujmy Ptaki:

"W najbliższym czasie może wręcz dojść do wyginięcia tego gatunku (jerzyków - red.) wskutek problemów związanych z miejscami ich gniazdowania, które znajdują się w szczelinach i stropodachach budynków. Odnowy naszych bloków, przebudowy i termomodernizacje niszczą wiele z jedynych miejsc umożliwiających temu gatunkowi rozmnażanie się. Pomijając fakt, iż wiele prac wykonywanych jest w trakcie sezonu lęgowego, co przyczynia się do śmierci ogromnej ilości piskląt i ich rodziców, nie można zapomnieć o tym iż nikt nie rekompensuje utraty dogodnych miejsc lęgowych, np. wieszając budki".