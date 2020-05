Zabytkowy "Grzybek" Baltony zabezpieczony. Ma być częścią Szczecin Odra Park. Co z inwestycją?

"Budynek zajmie reprezentatywne miejsce w Parku i będzie pełnił funkcję punktu obsługi klienta" - czytamy na stronie projektu.

Pierwotnie pierwszy etap inwestycji miał się rozpocząć w 2012 roku od wybudowania trzygwiazdkowego hotelu i sześciopiętrowego biurowca. W kolejnych latach dodatkowo miały powstać dwa budynki i podziemny parking na 900 miejsc.

Obecnie inwestor projektu "BCG Szczecin" - firma z kapitałem hiszpańskim, poszukuje kontrahenta, który zechciałby współinwestować projekt. Rozmowy były już zaawansowane, lecz negocjacje przerwała epidemia koronawirusa.

- Byliśmy właściwie w przededniu kolejnych rozmów z inwestorami zainteresowanymi projektem. Spotkania miały się odbyć w Polsce i zagranicą, od dwóch miesięcy jest to niemożliwe. Dotychczasowe ustalenia wyglądały bardzo obiecująco. Każdy z inwestorów widział w tym ciekawy projekt. Zapewne wrócimy do rozmów. W tej chwili ciężko mówić o konkretnych terminach, rynek nieruchomości to sektor, który mocno odczuwa panującą pandemię - mówi Grażyna Litwiniuk, wiceprezes zarządu Litwiniuk Property. Nie ujawnia o jakich inwestorów chodzi i z których krajów pochodzą.