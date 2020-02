Z plastikiem ma być prościej. Jak w Szczecinie będziemy segregować śmieci?

- Plastik to ta frakcja, która ze względu na swój szeroki zakres i różnorodność przysparza mieszkańcom najwięcej trudności. To również ten materiał, który najbardziej ekspansywnie oddziałuje na środowisko. Po pół roku funkcjonowania nowych zasad narzuconych przez ustawę, wiemy już jednak, co z żółtych pojemników jesteśmy w stanie tak naprawdę skutecznie skierować do przetworzenia - wyjaśnia Paweł Adamczyk, dyrektor wydziału gospodarki komunalnej szczecińskiego magistratu.